У 2022 році від укусів змій в Україні постраждало 26 осіб: перша допомога

У 2022 році від укусів змій в Україні постраждало 26 осіб: перша допомога

Станом на 14 червня 2022 року в Україні зареєстровано 26 звернень по медичну допомогу, пов’язаною з ураженням зміїною отрутою.

Серед постраждалих чотири дитини до 17 років і десять жінок. Звернення надходили зі Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської, Запорізької, Полтавської та Чернівецької областей. Летальних випадків зареєстровано не було. У той час як станом на 31 травня 2022 року було зафіксовано 8 випадків укусів змій.

Про це пише Центр громадського здоров'я.

Зокрема, за аналогічний період 2021 року було зафіксовано 24 звернення через укуси змій, з них шестеро дітей до 17 років і сім жінок, а у 2020 році — 11 звернень, з них чотири дитини до 17 років і п’ять жінок.

Змії в нашій країні активні з квітня до жовтня, найбільше шансів зустріти їх — у квітні–травні, під час шлюбного періоду. Другий пік — восени, у вересні.

Цьогоріч холодна весна та військові дії внесли свої корективи. Проте наступає літня гаряча пора, і саме в цей час змії найбільш активні.

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Місцями проживання змій є узлісся, лісові галявини, лісосмуги, порослі чагарником яри й балки, степові схили з чагарниками. У сонячний день вони можуть вигріватися на стежці, на пнях.

Щоб не стати жертвою отруйних змій, варто бути обачними й дотримуватися простих правил:

Обирайте одяг, що захистить від укусів. Це повинні бути довгі штани із цупкої тканини, високі черевики. Штани потрібно заправити у взуття.

Це повинні бути довгі штани із цупкої тканини, високі черевики. Штани потрібно заправити у взуття. Перевіряйте місце привалу. Перш ніж сісти на траву, камінь, хмиз або колоду — пошарудіть чи постукайте ціпком, палицею тощо, аби налякати змію.

Перш ніж сісти на траву, камінь, хмиз або колоду — пошарудіть чи постукайте ціпком, палицею тощо, аби налякати змію. Не торкайтеся руками неперевірених предметів, краще користуватися палицею. Змії часто ховаються у старих пнях, копицях сіна, під каменями чи поваленими стовбурами дерев.

Змії часто ховаються у старих пнях, копицях сіна, під каменями чи поваленими стовбурами дерев. Не робіть різких рухів і не наближайтеся. Якщо побачили поруч змію, краще завмерти і зачекати, поки вона відповзе, або без різких рухів відійти убік. Тим більше не намагайтеся зловити чи вбити змію. Змії не нападають першими, а проявляють агресію лише у разі небезпеки.

Що робити, якщо вас укусила змія

Потрібно якнайшвидше потрапити до лікарні та отримати фахову допомогу. Адже укуси небезпечні саме ускладненнями, що можуть після них виникнути.

Якщо транспортування до лікарні займає багато часу, варто надати домедичну допомогу постраждалому:

забезпечте спокій та мінімум рухів;

давайте багато води;

місце укусу обробіть антисептиком;

зніміть з ураженої кінцівки одяг, прикраси, взуття;

дайте постраждалому 1-2 таблетки ліків проти алергії;

прикладіть до рани лід, обмотаний тканиною;

у разі транспортування зафіксуйте уражену кінцівку;

не висмоктуйте отруту — це може спровокувати алергічну реакцію та набряк верхніх дихальних шляхів;

не накладайте джгут;

не припікайте рану;

не можна вживати алкоголь.

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