Вкусив кліщ: що робити?

Якщо вас вкусила ця комаха, то перш за все її потрібно якомога швидше вилучити зі шкіри. Найкраще всього звернутися за допомогою до медиків, але якщо такої можливості нарізі немає – кліща можна дістати самостійно. Про те, як це зробити розповіла лікарка-дерматовенерологиня, косметологиня Ганна Кравчук.

Для того щоб витягти кліща підійде міцна нитка або викручувач кліщів, який продається у ветеринарних аптеках, зоомагазинах. Рухи під час цього повинні бути обертальними, як за годинниковою стрілкою.

У разі використання нитки зав'яжіть її навколо хобітка кліща. Не панікуйте, оскільки вам необхідно закріпити її, не розчавивши кліща. У разі пошкодження його очеревини підвищується ризик зараження.

Не можна:

змащувати кліща жирним кремом, олією, вазеліном, спиртом;

намагатися видавити кліща руками й нігтями;

нагрівати кліща.

Після вилучення кліща:

обробіть місце укусу розчином йоду (5%);

помістіть кліща у чисту скляну ємність з щільною кришкою;

відвезіть кліща в лабораторію для дослідження;

через 14 днів здайте кров для дослідження на предмет наявності кліщовий інфекції.

Чим небезпечні кліщі?

Можуть бути збудниками хвороби Лайма, кліщового вірусного енцефаліту, моноцитарного ерліхіозу, гранулоцитарного анаплазмозу.

Кліщі не завжди є переносниками цих захворювань. Щоб зрозуміти, чи був ваш кліщ нешкідливим жителем лісу або переносником інфекції, необхідно провести лабораторне дослідження.

Якщо ви цього не зробили, зверніться до лікаря, щоб здати свою кров для лабораторного дослідження. Протягом 30 днів після укусу стежте за своїм самопочуттям.

Тривожні симптоми, що вимагають звернення до лікаря:

головний біль;

м'язова біль;

млявість, слабкість, швидка втомлюваність;

підвищена температура тіла.

Вирушивши на прогулянку або пікнік до лісу не забувайте про головні убори та закритий одяг.

Бережіть себе і своїх близьких!

Більше порад про красу і здоров'я читайте на сторінці Ганни Кравчук instagram.com/dr.annakravchuk

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