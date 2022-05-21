Укусил клещ: что делать?

Если вас укусило это насекомое, то в первую очередь его нужно как можно скорее извлечь из кожи. Лучше всего обратиться за помощью к медикам, но если такой возможности в данный момент нет – клеща можно достать самостоятельно. О том, как это сделать рассказала врач-дерматовенеролог, косметолог Анна Кравчук.

Для того чтобы извлечь клеща подойдет прочная нить или выкручиватель клещей, который продается в ветеринарных аптеках, зоомагазинах. Движения при этом должны быть вращающие, как по часовой стрелке.

При использовании нитки завяжите ее вокруг хоботка клеща. Не паникуйте, поскольку вам необходимо закрепить ее, не раздавив клеща. При повреждении его брюшины повышается риск заражения.

Нельзя:

смазывать клеща жирным кремом, маслом, вазелином, спиртом;

пытаться выдавить клеща руками или ногтями;

нагревать клеща.

После извлечения клеща:

обработайте место укуса раствором йода (5%);

поместите клеща в чистую стеклянную емкость с плотной крышкой;

отвезите клеща в лабораторию для исследования;

спустя 14 дней сдайте кровь для исследования на предмет наличия клещевой инфекции.

Чем опасны клещи?

Могут быть возбудителями болезни Лайма, клещевого вирусного энцефалита, моноцитарного эрлихиоза, гранулоцитарного анаплазмоза.

Клещи не всегда являются переносчиками этих заболеваний. Чтобы понять, был ли ваш клещ безобидным жителем леса или переносчиком инфекции, необходимо провести лабораторное исследование.

Если вы этого не сделали, обратитесь к врачу, чтобы сдать свою кровь для лабораторного исследования. На протяжении 30 дней после укуса следите за своим самочувствием.

Тревожные симптомы, требующие обращения к врачу:

головная боль;

мышечная боль;

вялость, слабость, быстрая утомляемость;

повышенная температура тела.

Отправляясь на прогулку или пикник в лес не забывайте о головных уборах и закрытой одежде.

Берегите себя и своих близких!

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