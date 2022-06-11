У Полтавській області змія вкусила дитину

До медичного закладу на Полтавщині госпіталізували дитину, яку вкусила змія.

Інцидент трапився напередодні у Кобеляцькій громаді.

Про це "Суспільному" повідомила речниця рятувальників області Світлана Рибалко.

15-річну дитину госпіталізували до реанімаційного відділення місцевої лікарні. Лікарі встановили попередній діагноз − укус змії. Стан дитини – задовільний.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області до лікарні госпіталізували двох чоловіків, яких покусали змії.

Напередодні 31-річна жінка потрапила до реанімації через укус змії у Львівській області. Стан потерпілої – середнього ступеня важкості.

Що робити, якщо вас вкусила змія:

зняти верхній одяг;

зняти взуття;

мобілізувати кінцівку, тобто нею не потрібно рухати;

при можливості місце укусу просто обробити антисептиком;

при можливості покласти лід і якомога швидше їхати до лікарні або викликати "швидку".

Змія ніколи не нападе і не наздоганятиме - кажуть фахівці. При зустрічі просто треба обійти і не зачіпати плазуна. А в лісі чи полі пильно дивитися під ноги.

Медики наголошують, що в жодному разі не треба розрізати рану і висмоктувати отруту, припікати рану, накладати джгут чи давати постраждалому алкоголь.

Змія на кухні | жителі Дніпра знайшли плазуна в кімнаті

Читайте також: