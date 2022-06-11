"Ми не жебракуємо": прем’єр Грузії про очікування статусу кандидата в ЄС

"Ми не жебракуємо": прем’єр Грузії про очікування статусу кандидата в ЄС

Очільник грузинського уряду заявив, що його країна чекає на "справедливе рішення".

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що країна чекає на "справедливе рішення" на заявку Грузії в Євросоюз і закликав дочекатися остаточної відповіді Брюсселя.

Про це пише портал "Новости-Грузия".

"Ми є однією з найцивілізованіших націй, ми не жебракуємо", - сказав він, наголосивши, що Грузія не вимагає нічого незаслуженого.

Очільник уряд Грузії також заявив, "якщо рішення буде несправедливим, я залишаю за собою право "підняти завісу" і сказати все", не уточнивши, що саме він має на увазі.

За його словами, рішення від Єврокомісії очікується 17 червня, а остаточне рішення Євросоюзу – 22-23 червня.

Прем'єр також зазначив, що статус кандидата "має символічне значення".

"Звичайно, це дуже добрий статус, але для нас головний документ, вісь та орієнтир – це Угода про асоціацію, безвізовий режим, вільна торгівля", – зазначив Гарібашвілі.

У березні Грузія слідом за Україною подала заявку на вступ до ЄС за прискореною процедурою.

Нагадаємо, президентка Грузії заявила, що уряд не дозволив їй відвідати Україну.

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