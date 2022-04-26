Грузія закликала Україну "забути образи" та повернути посла

Міністр оборони Грузії назвав помилкою відкликання українського посла.

Міністр оборони Грузії Джуаншер Бурчуладзе заявив, що влада країни робить максимум, щоб показати свою підтримку уряду України та українському суспільству.

Він також назвав помилкою відкликання посла з Грузії та закликав "забути образи".

Про це повідомляє агентство "Новости-Грузия".

Бурчуладзе заявив, що Грузія перебуває на першому місці за обсягом надання Україні гуманітарної допомоги.

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"Не менш важливо, яким є ставлення у грузинському суспільстві до українців, і українці це не приховують. Імовірно, на мою думку, немає альтернативної країни, де так ставляться до українських громадян, як у нас. Відкликання посла, звичайно ж, було помилкою. Чим швидше ми забудемо ті образи, які є, тим швидше розвиватимуться наші країни і настане мир", - сказав Бурчуладзе.

Міністр також зазначив, що формулювання, що "Грузія не приєднується до санкцій, є неправильним". Він наголосив, що "Грузія приєдналася до всіх критичних санкцій – ООН, Ради Європи та інших".

Нагадаємо, у березні президент України Володимир Зеленський відкликав послів з Марокко та Грузії і закликав дипломатів "даремно не витрачати час".

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