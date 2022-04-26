Грузия призывает Украину "забыть обиды" и вернуть посла

Министр обороны Грузии назвал ошибкой отзыв украинского посла.

Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе заявил, что власти страны делают максимум, чтобы показать свою поддержку правительству Украины и украинскому обществу.

Он также назвал ошибкой отзыва посла из Грузии и призвал "забыть обиды".

Об этом сообщает агентство "Новости-Грузия".

Бурчуладзе заявил, что Грузия находится на первом месте по объему предоставления Украине гуманитарной помощи.

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"Не менее важно, каково отношение в грузинском обществе к украинцам, и украинцы это не скрывают. Вероятно, по моему мнению, нет альтернативной страны, где так относятся к украинским гражданам, как у нас. Отзыв посла, конечно же, был ошибкой. Чем быстрее мы забудем те обиды, которые будут, тем быстрее будут развиваться наши страны и наступит мир", — сказал Бурчуладзе.

Министр также отметил, что формулировка, что "Грузия не присоединяется к санкциям, неправильна". Он подчеркнул, что "Грузия присоединилась ко всем критическим санкциям – ООН, Совету Европы и другим".

Напомним, в марте президент Украины Владимир Зеленский отозвал послов из Марокко и Грузии и призвал дипломатов "напрасно не тратить время".

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