Россияне могут атаковать Запорожье с юга — разведка Великобритании

Россияне могут атаковать Запорожье с юга — разведка Великобритании

Российские войска пытаются оцепить украинские силы на востоке Украины.

Войска России пытаются оцепить крепко защищенные украинские позиции на востоке Украины, продолжаются тяжелые бои к югу от Изюма. Есть вероятность атаки России на Запорожье, поэтому украинские войска готовят оборону.

Об этом сообщает британская разведка.

Город Кременная Луганской области уже захвачен россиянами, а к югу от Изюма Харьковской области продолжаются ожесточенные бои, поскольку российские войска пытаются продвинуться в Славянск и Краматорск Донецкой области с севера и востока.

"Российские войска, вероятно, пытаются оцепить сильно укрепленные украинские позиции на востоке Украины", – говорится в сообщении.

Британские разведчики отмечают, что украинские войска занимают оборону в Запорожье, готовясь к потенциальному нападению РФ с юга.

Напомним, над Запорожской АЭС пролетели две крылатые ракеты.

Как сообщалось, Сумщину четырежды обстреляли с территории России.

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