Россияне могут атаковать Запорожье с юга — разведка Великобритании

Российские войска пытаются оцепить украинские силы на востоке Украины.
Войска России пытаются оцепить крепко защищенные украинские позиции на востоке Украины, продолжаются тяжелые бои к югу от Изюма. Есть вероятность атаки России на Запорожье, поэтому украинские войска готовят оборону.
Об этом сообщает британская разведка.
Город Кременная Луганской области уже захвачен россиянами, а к югу от Изюма Харьковской области продолжаются ожесточенные бои, поскольку российские войска пытаются продвинуться в Славянск и Краматорск Донецкой области с севера и востока.
"Российские войска, вероятно, пытаются оцепить сильно укрепленные украинские позиции на востоке Украины", – говорится в сообщении.
Британские разведчики отмечают, что украинские войска занимают оборону в Запорожье, готовясь к потенциальному нападению РФ с юга.
Напомним, над Запорожской АЭС пролетели две крылатые ракеты.
Как сообщалось, Сумщину четырежды обстреляли с территории России.
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