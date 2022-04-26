Сумщину четырежды обстреляли с территории России

Из тяжелого вооружения россияне били в направлении украинского села в Конотопском районе.

Вечером в понедельник, 25 апреля, со стороны российского поселка Теткино из тяжелого вооружения были обстреляны окрестности украинского села Ровно в Конотопском районе Сумской области.

Как сообщили в Государственной пограничной службе Украины, зафиксировано 15 прилетов.

“Через незначительный промежуток времени на участке границы, недалеко от этого села раздавались выстрелы из стрелкового оружия. Еще два прилета из тяжелого вооружения прогремели между селами Бунякино и Новая Слобода Конотопского района”, — говорится в сообщении.

Совместный наряд пограничников и бойцов ВСУ зафиксировал еще 7 выстрелов, скорее всего, из миномета. Мины упали вблизи села Гирино Сумского района.

"В результате указанных обстрелов пострадавших среди военнослужащих нет", — сообщили в ГПСУ.

Напомним, российские оккупанты начали интенсивнее обстреливать населенные пункты Днепропетровской области в направлении Кривого Рога. Враг предпринял попытки перейти в наступление, но под огнем ВСУ вынужден был отступить.

Алексей Арестович рассказал о ситуации на 61 день российского вторжения

Читайте также: