Генштаб впервые прокомментировал слухи о "незаминированном" Чонгаре

Генштаб ВСУ впервые официально прокомментировали распространенные в соцсетях слухи о "незаминированном" Чонгаре на админлинии с оккупированным Крымом, что стало одной из причин стремительного наступления оккупантов на юге Украины.

Генштаб отмечает, что ВСУ выполняют задачи по назначению, руководствуясь исключительно национальными интересами и действуют в соответствии с обстановкой.

Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба.

"Что касается слухов о якобы "незаминировании" Чонгара, сообщаем. Мост был заминирован, но нам противостояли превосходящие в 15 раз силы противника", — говорится в сообщении.

Генштаб уверяет, что все выводы о правомерности принятых решений во время боевых действий будут сделаны установленным законом способом после их завершения.

"Позиция у нас проста. Герои должны получать награды. Оккупанты и их сообщники — сидеть за решеткой. А пока продолжаем работать на победу", — подытожили в Генеральном штабе.

Напомним, что в Херсоне российские оккупанты захватили здание городского совета.

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