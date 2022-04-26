Тина Кароль прокомментировала запрет на въезд в РФ: "Я туда и не ездила"

Тина Кароль прокомментировала запрет на въезд в РФ: "Я туда и не ездила"

Украинской певице Тине Кароль, как и многим известным людям из Украины, запретили въезд на территорию РФ на 50 лет.

Исполнительница не огорчается таким запретом.

В эфире телемарафона Кароль рассказала, что с 2014 года не ездит в РФ. Как только Россия вторглась в Украину, сразу же разорвала все контракты и отказалась от концертов в стране-агрессоре.

"Я вообще даже не знаю, надо ли на это обращать внимание. Ну какие-то "писюльки" себе пишут, мне все равно. Я туда и не ездила, понимаете. Вот в чем дело. А еще с 2014 хорошо поняла, с чем имеем дело, и отказалось от всех концертов, контрактов и разных продюсирований, тогда еще мне приписывали очень много всего, поэтому для меня сегодняшняя история с невъездом – не проблема, что я потеряла какие-то концерты, деньги и так далее. Я для себя это решила давно, когда еще началась война", – рассказала певица.

Тина Король / Пресс-служба Тины Кароль

Но вместе с тем Кароль считает, что стоит запретить въезд в Украину всем российским артистам.

"Тотальный запрет! Те, кто себя хотели проявить и помогать, и так далее – они уже себя проявили. Нам не нужно. У нас есть все свое, зачем нам вообще кто-нибудь", — добавила Кароль.

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