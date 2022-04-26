Тіна Кароль прокоментувала заборону на в'їзд до РФ: "Я туди й не їздила"

Українській співачці Тіні Кароль, які і багатьом відомим людям з України, заборонили в'їзд на територію РФ на 50 років.

Виконавиця не засмучується такій забороні.

В ефірі телемарафону Кароль розповіла, що ще від 2014 року не їздить до РФ. Як тільки Росія вторглась в Україну, то одразу ж розірвала всі контракти та відмовилась від концертів у країні-агресорці.

"Я взагалі навіть не знаю, чи треба на це звертати увагу. Ну якісь "пісюльки" собі пишуть, мені все одно. Я туди й не їздила, розумієте. От у чому справа. А ще від 2014 року добре зрозуміла, з чим маємо справу, та відмовилася від усіх концертів, контрактів і різних продюсувань. Тоді ще мені приписували дуже багато всього. Тому для мене сьогоднішня історія з нев’їздом – не є проблемою, що я втратила якісь концерти, гроші і так далі. Я для себе це вирішила давно, коли ще почалася війна", - розповіла співачка.

Тіна Кароль / Пресслужба Тіни Кароль

Та разом з тим, Кароль вважає, що варто заборонити в’їзд до України усім російським артистам.

"Тотальна заборона! Ті, хто себе хотіли проявити і допомагати, і так далі – вони вже себе проявили. Нам не треба. У нас є все своє, нащо нам взагалі хтось", - додала Кароль.

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