Сумщину чотири рази обстріляли з території Росії

Сумщину чотири рази обстріляли з території Росії

З важкого озброєння росіяни гатили в напрямку українського села у Конотопському районі.

Увечері в понеділок, 25 квітня, з боку російського селища Тьоткіно з важкого озброєння було обстріляно околиці українського села Рівне, що у Конотопському районі Сумської області.

Як повідомили у Державній прикордонній службі України, зафіксовано 15 “прильотів”.

“Через незначний проміжок часу на ділянці кордону, неподалік від цього ж села лунали постріли зі стрілецької зброї. Ще два прильоти з важкого озброєння прогриміли між селами Бунякино і Нова Слобода Конотопського району”, - йдеться у повідомленні.

Спільний наряд прикордонників та бійців ЗСУ зафіксував ще 7 пострілів, найімовірніше, з міномета. Міни упали поблизу села Гиріно Сумського району.

“Внаслідок вказаних обстрілів постраждалих серед військовослужбовців немає”, - повідомили в ДПСУ.

Нагадаємо, російські окупанти почали інтенсивніше обстрілювати населені пункти Дніпропетровської області в напрямку Кривого Рогу. Ворог зробив спроби перейти в наступ, але під вогнем ЗСУ змушений був відступити.

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