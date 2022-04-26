Эвакуация жителей Луганщины продолжается: откуда можно уехать 26 апреля

Сегодня, 26 апреля, будет очередная попытка эвакуации людей из Лисичанска, Северодонецка, Горного, Попасной, Рубежного.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в очередной раз обратился к жителям Луганской области с просьбой эвакуироваться из региона.

На 26 апреля определены пять населенных пунктов для эвакуации – Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Попасное, Горное.

Об этом он сообщил в Telegram.

"Понимаю, что трудно эвакуироваться тем, кто никогда не был за пределами Луганщины, — но уезжайте, в других регионах Украины есть жизнь, жизнь в безопасности", — подчеркнул он.

Места сбора для эвакуации во вторник, 26 апреля:

Северодонецк: проспект Химиков, 28;

Лисичанск: СТВ (РТИ), 40 лет Победы; ул. Сосюры, 324, ГСЧС;

Попасная: ул. Щербакова, 1-а;

Горное: ул. Гагарина, 13а;

Рубежное: ул. Чехова, 11.

Глава Луганской ОВА подчеркнул, что с каждым разом добираться до зоны острых боевых действий все труднее.

"Вчера не дождались автобуса рубижане – транспорт обстреляли россияне. Люди хотели спастись, но враг посчитал иначе. Мы каждый день пытаемся доехать до каждого места сборов, как и сегодня. Понимаю, что трудно эвакуироваться тем, кто еще никогда не был за пределами Луганщины. Таких людей тысячи, в том числе и в городах. Но уезжайте, в других регионах Украины есть жизнь, жизнь в безопасности. Автобусы уже в пути. Эвакуация бесплатная", — написал он.

Напомним, оккупанты сравняли с землей и захватили одно из сел Луганской области.

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