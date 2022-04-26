Мошенники придумали три новых схемы обмана украинцев: как работают

Мошенники придумали три новых схемы обмана украинцев во время войны. Они пытаются имитировать сайты "ПриватБанка", звонят и представляются сотрудниками оператора и сообщают якобы о государственных выплатах в мессенджерах.

Об этом 26 апреля предупредил "ПриватБанк".

Фейковые сайты, похожие на сайт банка

Иногда мошенники пытаются имитировать сайт ПриватБанка. Как отличить фейковый сайт от реального? ПриватБанк не производит выплаты на своих сайтах, не просит заполнить опрос или анкетирование в обмен на деньги. Официальный сайт ПриватБанка: privatbank.ua

Звонки от "сотрудников" мобильного оператора

Схема следующая: мошенники звонят по телефону от имени сотрудников мобильного оператора, сообщают, что враг, например, взорвал вышку. Потом просят у вас код с SMS – будто оператор пытается переподключить клиента к аналоговой системе связи.

Ни в коем случае не называйте коды из сообщений и пароли к сервисам – так преступники пытаются получить доступ к вашей банковской карте.

"Государственные" выплаты в мессенджерах

Вы можете увидеть в мессенджерах уведомления о выплатах гражданам с перечнем банков и ссылками. Не переходите по ссылкам! Мошенники только того и ждут, чтобы утащить ваши данные.

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Всю информацию о выплатах от государства и банков смотрите на официальных сайтах и страницах соцсетей учреждений.

Напомним, в то время как большинство украинцев защищают Родину с оружием в руках, восстанавливают экономику, находятся и пытающиеся нажиться на войне. Какие схемы чаще всего используют аферисты и как от них уберечься рассказали в Министерстве по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Новые схемы: как не стать жертвой мошенников во время войны

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