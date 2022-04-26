Над Запорожской АЭС пролетели две крылатые ракеты

Во вторник, 26 апреля, в 6:41 и 6:46 две крылатые ракеты российской армии пролетели на низкой высоте над площадкой Запорожской АЭС в направлении Запорожья.

Впоследствии около 06:50 в Запорожье зафиксировали взрывы от попадания российских крылатых ракет. Информации о жертвах и потерпевших нет.

Об этом сообщил "Энергоатом".

"Пролет ракет на низкой высоте непосредственно над площадкой ЗАЭС, где расположены семь ядерных установок с огромным количеством ядерного материала, создает огромные риски. Ведь ракеты могут попасть в одну или несколько ядерных установок, а это чревато ядерной и радиационной катастрофой по всему миру", — подчеркнул. руководитель ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин.

К слову, утром 26 апреля стало известно о не менее трех взрывах в Запорожье. Перед этим было предупреждение о воздушной тревоге в регионе.

Напомним, 26 апреля начались 62 сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению. На Донецком и Таврическом направлениях кафиры атакуют позиции ВСУ и перемещают свои пункты управления к линии боевого столкновения.

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