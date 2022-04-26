В Одесі російські ракети вбили молоду пару, жінка була вагітною

Трагедія ще однієї родини в Одесі. 23 квітня внаслідок ворожого ракетного удару по місту загинуло молоде подружжя, яке чекало на дитину.

Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

"Подружжя Міла та Богдан загинули під час влучення ракети в багатоповерхівку в Одесі. Повідомляється, що загибла жінка була вагітною", - написав він.

Про загибель молодих людей в соціальних мережах також повідомляють їхні друзі. "В одну секунду ми втратили вас... Моя дорога і мила дівчинка!!!!! Яка ж ви були чудова, світла і добра сім'я. Ви чекали дитину, і життя тільки починалося... Росії немає пробачення! Немає слів, щоб висловити всі почуття до російської влади, що видає такі накази! Це біль і втрата, яку не відшкодувати нічим і ніколи!", - написала подруга подружжя Вероніка Кас.

Нагадаємо, що 23 квітня російські війська завдали ракетних ударів по житловому будинку у Київському районі Одеси. Внаслідок вибухів ворожих снарядів зруйновані житлові приміщення між 2 та 5 поверхами, виходи було заблоковано, люди перебували у пастці. Також виникла пожежа. Пошкоджено прилеглі будинки та автомобілі. За попередніми даними, загинуло 8 мирних мешканців, серед них - 3-місячна дитина. Ще 18 людей поранено.

24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 62-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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