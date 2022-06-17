Спад української економіки сповільнився - НБУ

Падіння ВВП України у травні цього року сповільнилося до 35–40%, порівняно з рекордним падінням у березні на рівні 45%.

Економіка України поступово відновлюється від рівня найбільшого падіння у березні завдяки регіонам, де немає активних бойових дій.

Про це повідомив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, пише "Інтерфакс-Україна".

"За оцінками НБУ, у березні ВВП впав на 44%, а у травні падіння скоротилося до 35–40%", – сказав Ніколайчук.

Говорячи про інфляцію, яка за підсумками травня у річному вимірі досягла 18%, Ніколайчук зазначив, що вона багато в чому визначається порушенням ланцюжків постачання та проблемами з логістикою. Інфляція найбільш висока у південних областях України, які наразі частково окуповані, тоді як у західних регіонах вона найнижча та, по суті, дуже близька до рівня інфляції у сусідніх країнах.

Ніколайчук оцінив інфляційні очікування на рівні близько 20%. За його словами, це був один із аргументів підвищення облікової ставки від 10% одразу до 25% – щоб забезпечити позитивні реальні ставки та знизити інфляційний тиск.

За даними Держстату, ВВП України у І кварталі 2022 року впав на 15,1% порівняно з І кварталом 2021 року після зростання на 6,1% у IV кварталі минулого року.

Раніше повідомлялося, якщо війна затягнеться, дев’ять з десяти українців опиняться за межею бідності - це один з чотирьох сценаріїв Організації Об’єднаних Націй. Втім, українські економісти радять паніку поки припинити.

Різка зміна валютних правил: як вдарить по гаманцях відпущена Нацбанком у вільне плавання гривня

Читайте також: