Переправляв шість тон продуктів: в Якутії під час заходу на посадку розбився літак Ан-30

В Якутії під час заходу на посадку розбився літак Ан-30.
Минулої доби в Ростовській області розбився ще один літак - через незграбні дії пілота штурмовик Ан-25 влетів у вишку електропостачання.
Про це пише російське видання “Інтерфакс”.
Як стало відомо, літак Ан-30 розбився під час заходу на посадку в аеропорту Оленек. Попередньо, інцидент стався через “технічну несправність, що раптово виникла”.
Раніше в МЧС регіона повідомили, що пілот літака Ан-30 не приземлився в зазначений термін в аеропорту та зник з радарів. Борт виконував комерційний рейс Якутськ - Оленек.
В літаку перебували п’ять членів екіпажу та понад шість тон вантажу - зокрема, як зазначають, продовольчого. Зараз готується пошукова операція.
Нагадаємо, що винищувачі НАТО за тиждень п'ять разів підіймалися в повітря через російські літаки.
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