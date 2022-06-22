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Переправляв шість тон продуктів: в Якутії під час заходу на посадку розбився літак Ан-30

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Переправляв шість тон продуктів: в Якутії під час заходу на посадку розбився літак Ан-30

Розвідувальний літак Ан-30 / Фото: commons.wikimedia.org

В Якутії під час заходу на посадку розбився літак Ан-30.

Минулої доби в Ростовській області розбився ще один літак - через незграбні дії пілота штурмовик Ан-25 влетів у вишку електропостачання.

Про це пише російське видання “Інтерфакс”.

Як стало відомо, літак Ан-30 розбився під час заходу на посадку в аеропорту Оленек. Попередньо, інцидент стався через “технічну несправність, що раптово виникла”.

Раніше в МЧС регіона повідомили, що пілот літака Ан-30 не приземлився в зазначений термін в аеропорту та зник з радарів. Борт виконував комерційний рейс  Якутськ - Оленек.

В літаку перебували п’ять членів екіпажу та понад шість тон вантажу - зокрема, як зазначають, продовольчого. Зараз готується пошукова операція.

Нагадаємо, що винищувачі НАТО за тиждень п'ять разів підіймалися в повітря через російські літаки.

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