Суд подовжив Медведчуку термін тримання під вартою

Личаківський райсуд Львова до 9 серпня подовжив запобіжний захід підозрюваному в державній зраді та сприянні тероризму нардепу Віктору Медведчуку.
Суддя задовольнив клопотання прокурора Офісу генерального прокурора і подовжив Медведчуку термін тримання під вартою без визначення розміру застави строком на 60 днів.
Про це свідчить рішення суду від 9 червня.
Захист нардепа звернувся до Верховного суду з проханням про передавання цього клопотання на розгляд до Печерського райсуду Києва, проте колегія суддів Касаційного кримінального суду відмовила у проханні.
Нагадаємо, СБУ затримала Медведчука 12 квітня, коли ФСБ Росії намагалась вивезти його спочатку до Придністров’я, а згодом – до Москви. Нардепа затримали на виїзді з Київської області.
2 червня в ДБР повідомили про завершення розслідування у справі Медведчука і відповідний обвинувальний акт скеровано до суду.
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