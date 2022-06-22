Суд подовжив Медведчуку термін тримання під вартою

Личаківський райсуд Львова до 9 серпня подовжив запобіжний захід підозрюваному в державній зраді та сприянні тероризму нардепу Віктору Медведчуку.

Суддя задовольнив клопотання прокурора Офісу генерального прокурора і подовжив Медведчуку термін тримання під вартою без визначення розміру застави строком на 60 днів.

Про це свідчить рішення суду від 9 червня.

Захист нардепа звернувся до Верховного суду з проханням про передавання цього клопотання на розгляд до Печерського райсуду Києва, проте колегія суддів Касаційного кримінального суду відмовила у проханні.

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Нагадаємо, СБУ затримала Медведчука 12 квітня, коли ФСБ Росії намагалась вивезти його спочатку до Придністров’я, а згодом – до Москви. Нардепа затримали на виїзді з Київської області.

2 червня в ДБР повідомили про завершення розслідування у справі Медведчука і відповідний обвинувальний акт скеровано до суду.

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