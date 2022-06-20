Суд заборонив ОПЗЖ: майно і кошти партії передадуть державі

Розгляд справи у суді сукупно тривав 5-6 годин.
Восьмий апеляційний адмінсуд заборонив діяльність політичної партії "Опозиційна платформа – За життя". Рішення може бути оскаржене у Верховному Суді протягом 20 днів.
"Усе майно, кошти та інші активи цієї партії суд постановив передати у власність держави. Це стосується й обласних, міських і районних організацій вказаної політичної партії, а також первинних осередків та інших структурних утворень", – повідомили у Міністерстві юстиції України.
Нагадаємо, 14 квітня Рада нацбезпеки та оборони призупинила діяльність фракції ОПЗЖ у парламенті.
20 березня Рада нацбезпеки та оборони зупинила будь-яку діяльність низки політичних партій. Причина - зв'язки політичних структур з агресором. Під заборону потрапили, серед іншого, "Партія Шарія" і ОПЗЖ, до складу якої входив затриманий раніше кум Путіна Віктор Медведчук. Однак колишні члени фракції ОПЗЖ створили дві нові депутатські групи у ВР - "Платформа за життя та мир" та "Відновлення України".
Напередодні суд заборонив партію колишньгого народного депутата Євгенія Мураєва "Наші".
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