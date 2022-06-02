Справу Медведчука передали до суду: скільки років йому загрожує

ДБР завершило розслідування у провадженні про держзраду Віктора Медведчука.
Справу Медведчука, який підозрюється у держзраді, в ДБР вже завершили. Обвинувальний акт скеровано до суду.
Про це повідомили у пресслужбі ДБР.
Екснардеп з ще одним чиновником з політичної партії, який зараз перебуває у розшуку, та посадовцями РФ вчинили замах на розграбування національних цінностей: незаконного видобутку нафти та газу на шельфі Чорного моря в районі тимчасово окупованої території Криму.
“Слідчі Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою народного депутата України від політичної партії “Опозиційна платформа – За життя” Віктора Медведчука у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 111 (“Державна зрада”) та ст. 438 (“Порушення законів та звичаїв війни”) КК України”, - наголосили у пресслужбі ДБР.
Крім того, Медведчук надавав Росії допомогу в проведенні підривної діяльності проти України.
“Він здійснював збір інформації щодо місць дислокації військових формувань України, проведення заходів бойової підготовки, надавав сприяння в залученні громадян України до реалізації заходів на шкоду державі для дестабілізації суспільно-політичної ситуації”, - підкреслили у ДБР.
Йому загрожує позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна.
Нагадаємо, що ексзаступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Юрія Гримчака засудили до 10 років позбавлення волі.
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