ДБР завершило расследование в производстве о госизмене Медведчука

ДБР завершило расследование в производстве о госизмене Медведчука

ДБР завершило расследование в производстве о госизмене Виктора Медведчука. Обвинительный акт уже направлен в суд.

Об этом сообщили в пресс-службе ДБР.

"Следователи Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению народного депутата Украины от политической партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 111 ("Государственная измена") и ст. 438 ("Нарушение законов и обычаев войны") УК Украины", — отметили в пресс-службе ДБР.

Экс-нардеп с еще одним чиновником из политической партии, который сейчас находится в розыске, и чиновниками РФ покушались на разграбление национальных ценностей: незаконную добычу нефти и газа на шельфе Черного моря в районе временно оккупированной территории Крыма.

Кроме того, Медведчук оказывал России помощь в проведении подрывной деятельности против Украины.

"Он осуществлял сбор информации о местах дислокации военных формирований Украины, проведения мероприятий боевой подготовки, оказывал содействие в привлечении граждан Украины к реализации мероприятий в ущерб государству для дестабилизации общественно-политической ситуации", — подчеркнули в ДБР.

Ему грозит лишение свободы сроком до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Напомним, что экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрия Гримчака приговорили к 10 годам лишения свободы.

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