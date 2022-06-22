Зеленський поговорив з прем'єр-міністром Латвії щодо експорту українського зерна

Президент Володимир Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Латвії Кріш'янісом Каріньшом ситуацію щодо експорту українського зерна.
Під час розмови сьогодні, 22 червня, йшлося також і про підтримку кандидатства України на членство у ЄС.
Про це Зеленський повідомив у Твіттері.
"Також напередодні засідання Європейської Ради – важлива розмова з Прем'єр-міністром Латвії Кріш'янісом Каріньшом. Вдячний Латвії за підтримку надання Україні статусу кандидата. Це рішення важливе для України та всієї об’єднаної Європи. Обговорили ситуацію щодо експорту українського збіжжя", - зазначив Зеленський.
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