Зеленський поговорив з прем'єр-міністром Латвії щодо експорту українського зерна

Президент Володимир Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Латвії Кріш'янісом Каріньшом ситуацію щодо експорту українського зерна.

Під час розмови сьогодні, 22 червня, йшлося також і про підтримку кандидатства України на членство у ЄС.

Про це Зеленський повідомив у Твіттері.

"Також напередодні засідання Європейської Ради – важлива розмова з Прем'єр-міністром Латвії Кріш'янісом Каріньшом. Вдячний Латвії за підтримку надання Україні статусу кандидата. Це рішення важливе для України та всієї об’єднаної Європи. Обговорили ситуацію щодо експорту українського збіжжя", - зазначив Зеленський.

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