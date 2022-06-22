Росія минулої ночі перекинула до Білорусі нове озброєння: що відомо

Росія минулої ночі перекинула до Білорусі нове озброєння: що відомо

Росія перекидає до Білорусі нове озброєння. Цієї ночі до Гомельської області привезли нову партію ракетних установок для ЗРК "С-300" та один ЗРПК "Панцир".

Йдеться про нічний приліт до аеропорта Гомеля двох Іл-76МД ВКС РФ, імовірно з Пскова. Перший із реєстраційним номером RF-76650 прилетів о 03:30, а другий RA-78845 приземлився о 05:30.

Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".

Зазначається, що ці літаки привезли до Білорусі не менше 16 ракет для зенітно-ракетних комплексів "С-300", а також, ймовірно, один ЗРПК "Панцир". Слід зазначити, що ракетні установки привезли до Білорусі без тягачів.

"Останні (типу БАЗ-6402) самостійно прибули в аеропорт Гомеля вчора, 21 червня, в районі 23:30. Показово, що коли тягачі проїжджали вул. Радянською в Гомелі, на всій вулиці цілеспрямовано гасили світло", - повідомляє "Беларускі Гаюн".

За інформацією моніторингової групи, о 06:25 та 08:00 літаки відлетіли до Пскова. А техніка в районі 08:30 покинула аеропорт і вирушила у напрямку Речиці трасою М10.

Нагадаємо, у Білорусі поблизу українського кордону оголосили про "мобілізаційні навчання". Вони триватимуть від 22 червня до 1 липня у Гомельській області, яка межує з Україною.

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