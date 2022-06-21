Генсек ООН та президент Туреччини поспілкувалися про можливості розблокування експорту українського зерна

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш і президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган телефоном обговорили зусилля щодо розблокування експорту українського зерна.

Про це пише Укрінформ з посилання на директорат з комунікацій адміністрації президента Туреччини.

«У ході розмови обговорювалися ініціативи щодо врегулювання кризи, спричиненою російсько-українською війною. Президент Ердоган повідомив про продовження спільних зусиль щодо експорту через Чорне море українського зерна, що стане фактором запобігання світовій продовольчій кризі», - йдеться у повідомленні.

Також Ердоган повідомив Гутеррешу, що продовжує пропонувати Україні та РФ відновлення мирних переговорів та завершення війни дипломатичними шляхами.

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На початку цього року ціни на основні продукти харчування у світі досягли історичних максимумів. Багато хто сподівався, що врожаї з України допоможуть компенсувати глобальний дефіцит. Але вторгнення Росії завадило цьому. Міністерство сільського господарства України повідомляє, що зараз в країні застрягли 20 мільйонів тонн зерна.

До війни 90% українського експорту йшло через порти в Чорному морі, які можуть завантажувати танкери, достатньо великі, щоб подорожувати на великі відстані - до Китаю чи Індії - і при цьому отримувати прибуток. Але зараз усі вони закриті. Росія захопила більшу частину узбережжя України, а решту заблокувала флотом із щонайменше 20 суден, включно з чотирма підводними човнами.

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