Зеленський зробив чотири важливих звернення: деталі

Президент розказав, що звернувся до саміту Тримор'я, де вирішено, що Україна стане повноцінним його учасником.
Президент України Володимир Зеленський зробив чотири важливих звернення і повідомив, що це дасть Україні.
Про це він розповів у вечірньому відеозверненні 20 червня.
Президент розказав, що звернувся до саміту Тримор'я, де вирішено, що Україна стане повноцінним його учасником.
Зеленський зазначив, що на 50% зросла пропускна спроможність прикордонного пункту Краковець на польському кордоні.
"У рамках проекту "Відкритий кордон" на 50% збільшено пропускну спроможність пункту "Краківець – Корчова". Це дозволить значно наростити експортно-імпортний потік через кордон. Модернізація очікує й інші пункти на кордонах з країнами Євросоюзу", - сказав він.
Зеленський також звернувся до саміту Африканського союзу - говорив про продовольчу кризу.
"Підкреслив, що ця криза штучна – її не було би, якби не російська війна проти України. І також підкреслив, що ми можемо забезпечити таке постачання аграрної продукції, яке точно гарантує безпеку для країн Африки і Азії", - зазначив він.
Президент також звернувся до форуму учасників глобальної політики в Італії, зустрівся із Беном Стіллером, який відвідує Україну як посол доброї волі Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН). Обговорили потреби тимчасово переміщених осіб в Україні, а також тих, хто перебуває в Польщі, яку Бен Стіллер відвідав напередодні. Окремо глава держави зробив акцент на порушенні прав примусово депортованих до Росії українців, зокрема дітей. Президент України і делегація Управління обговорили шляхи подальшої співпраці української влади з УВКБ ООН.
Крім того, Зеленський звернувся до учасників міжнародного фестивалю креативності у Каннах.
Читайте також:
- Озброєння України: які країни поставили 100% обіцяного (інфографіка)
- "Путін не відмовляється від своїх планів": у розвідці попередили, що війна в Україні затягнеться
- Коли і як закінчиться війна з Росією: відомий окультист назвав фази і чіткі дати
- Путін помре 2023-го: відомий окультист назвав точну дату смерті