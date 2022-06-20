Зеленський зробив чотири важливих звернення: деталі

Президент розказав, що звернувся до саміту Тримор'я, де вирішено, що Україна стане повноцінним його учасником.

Президент України Володимир Зеленський зробив чотири важливих звернення і повідомив, що це дасть Україні.

Про це він розповів у вечірньому відеозверненні 20 червня.

Президент розказав, що звернувся до саміту Тримор'я, де вирішено, що Україна стане повноцінним його учасником.

Зеленський зазначив, що на 50% зросла пропускна спроможність прикордонного пункту Краковець на польському кордоні.

"У рамках проекту "Відкритий кордон" на 50% збільшено пропускну спроможність пункту "Краківець – Корчова". Це дозволить значно наростити експортно-імпортний потік через кордон. Модернізація очікує й інші пункти на кордонах з країнами Євросоюзу", - сказав він.

Зеленський також звернувся до саміту Африканського союзу - говорив про продовольчу кризу.

"Підкреслив, що ця криза штучна – її не було би, якби не російська війна проти України. І також підкреслив, що ми можемо забезпечити таке постачання аграрної продукції, яке точно гарантує безпеку для країн Африки і Азії", - зазначив він.

Президент також звернувся до форуму учасників глобальної політики в Італії, зустрівся із Беном Стіллером, який відвідує Україну як посол доброї волі Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН). Обговорили потреби тимчасово переміщених осіб в Україні, а також тих, хто перебуває в Польщі, яку Бен Стіллер відвідав напередодні. Окремо глава держави зробив акцент на порушенні прав примусово депортованих до Росії українців, зокрема дітей. Президент України і делегація Управління обговорили шляхи подальшої співпраці української влади з УВКБ ООН.

Крім того, Зеленський звернувся до учасників міжнародного фестивалю креативності у Каннах.

"Факер" уже в Києві: голлівудський актор Бен Стіллер відвідує Україну

Читайте також: