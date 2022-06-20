Озброєння України: які країни поставили 100% обіцяного (інфографіка)

США виконали обіцянки на 48%, однак розміри і домовлених, і вже надісланих коштів значно перевищують суми інших країн.

Польща, Канада, Норвегія, Латвія, Франція, Італія та Бельгія виконали обіцяні постачання озброєння Україні на 100%.

Цим країнам трохи поступається Велика Британія, яка відправила 90%.

Про це свідчать дані трекера підтримки України IfW Kiel.

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У перших рядах рейтингу також опинилися Естонія та Литва (98% та 92%).

Словаччина, згідно зі статистикою, передала 60% обіцяної військової допомоги Києву, а Чехія – 58%.

США виконали обіцянки на 48%, однак розміри і домовлених, і вже надісланих коштів значно перевищують суми інших країн.

Австралія передала 37% обіцяної допомоги.

Інфографіка: ifw-kiel.de

Водночас Німеччина обіцяла Україні майже 542 мільйони євро військової допомоги до 7 червня (четверте місце серед усіх країн), проте виконала лише 35% зобов'язань.

Інфографіка: ifw-kiel.de

Нагадаємо, Україна захищатиметься лопатами від військової агресії Росії в разі припинення постачання західної зброї. Про це заявив очільник МЗС України Дмитро Кулеба. Він наголосив, що на Заході ніхто не повинен вірити в те, що українці будуть охочіше йти на поступки без постачання озброєння.

Нарешті дійшло: Європа почала готуватися до війни

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