НАТО готує план переходу України на озброєння Альянсу — Столтенберг

НАТО готує план переведення української армії з пострадянського озброєння на зброю Альянсу.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на брифінгу у Брюсселі перед початком засідання міністрів оборони країн-членів Альянсу і напередодні зустрічі у форматі "Рамштайн-3".

Він зазначив, що партнери вже надали Україні військової техніки на мільярди доларів і додав, що сподівається на те, що міністри оборони країн НАТО оголосять про надання Україні нової військової допомоги.

"Очікую, що на саміті союзники НАТО узгодять комплексний пакет допомоги для України, щоб допомогти Україні на довгострокову перспективу з метою переходу від озброєння радянської епохи до сучасного озброєння НАТО, а також покращити сумісність з НАТО", - сказав генсек Альянсу.

Нагадаємо, Столтенберг заявив, що Україна має отримати більше важкого озброєння і це питання обговорюватиметься в форматі Контактної групи "Рамштайн" 15 червня.

Читайте також: