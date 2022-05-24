В українській розвідці розповіли, навіщо ФСБ РФ був потрібен Медведчук

В українській розвідці розповіли, навіщо ФСБ РФ був потрібен Медведчук

Затриманий кум Путіна Віктор Медведчук був потрібен департаменту оперативної інформації ФСБ РФ, щоб списувати на нього кошти.

Доки Медведчук перебуває в СІЗО, його люди у проросійській фракції ОПЗЖ абсолютно відкрито продовжують співпрацювати з прокремлівськими силами, з урядом РФ, спецслужбами країни-агресорки.

Про це голова ГУР МО Кирило Буданов сказав у інтерв’ю "Українській правді".

"Медведчук був потрібен Федеральній службі безпеки, саме департаменту оперативної інформації, для того, щоб списувати на нього кошти. Оце одна з головних причин, чому ФСБ дуже сильно під час останніх підготовчих етапів виступала за початок активних бойових дій. Бо у них всередині стало питання: на що роками витрачалися кошти? І треба було давати відповідь", - заявив він.

Нагадаємо, Віктор Медведчук, який перебував під домашнім арештом, утік з України ще на початку російського вторгнення. 18 березня суд Львова заочно заарештував нардепа, а Держбюро розслідувань звернулося до українців за допомогою у розшуку Медведчука.

Увечері 12 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив про затримання кума Путіна, нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука.

У понеділок, 18 квітня, колишній нардеп звернувся до Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна з пропозицією обміняти його на захисників і мешканців Маріуполя.

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