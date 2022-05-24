В Україні поки що немає платформ для розміщення протикорабельних ракет типу Harpoon - експерт Центру дослідження армії

В Україні поки що немає платформ для розміщення протикорабельних ракет типу Harpoon - експерт Центру дослідження армії

В Україні поки що немає платформ для розміщення протикорабельних ракет типу Harpoon.

Про це в етері телеканалу Freeдом повідомив експерт Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь.

“В нас немає морських платформ для розміщення протикорабельних ракет. Не встигла Україна створити потужний флот. Почали лише будувати корвети і катери. А щодо берегових комплексів - так. Дальність цих ракет може сягнути й 300 кілометрів. Все залежить від модифікації. Українська ракета "Нептун" дуже подібна до Harpoon, почала випускатися ще в 70-х роках. Напевно, спочатку нам передадуть ракети дальністю 90-120 км, а надалі, можливо, й 300”, - розповів Михайло Самусь.

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За його словами, ракети з дальністю враження 90-120 кілометрів достатньо для того, щоб вирішувати питання в акваторії Чорного моря, а також погрожувати Чорноморському флоту на базах.

“Хоча, щоби гарантовано знищити Чорноморський флот, нам потрібні більш далекобійні ракети. Знов ж таки нам будуть передаватися системи MLRS. В них є варіанти, що мають дальність до 300 км. Цього буде достатньо, щоби завдавати ударів по Севастополю”, - наголосив експерт Центру дослідження армії.

Нагадаємо, що Кулеба та Блінкен обговорили постачання Україні зброї та розблокування продовольчого експорту.

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