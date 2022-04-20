"Ідея щодо обміну належить Медведчуку, але Росія його ігнорує" - Подоляк

Україна готова обміняти Медведчука на певну кількість наших військовополонених.

Затриманий СБУ нардеп та кум Путіна Віктор Медведчук Медведчук сам запропонував обміняти себе на мешканців та захисників оточеного Маріуполя.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю "НВ".

Подоляк наголосив, що Медведчук – це елемент війни, тобто людина, яка зокрема спровокувала агресію з боку Російської Федерації стосовно України.

Він також зазначив, що Медведчук зацікавлений в такому обміні й активно шукає вихід із цієї ситуації, бо зрозумів, що просто міняти його ніхто не буде.

"У нього будуть великі проблеми, тому що йому доведеться давати свідчення, що він робив з 2014 року в Україні; чому його діяльність призвела до такого масштабного втручання Російської Федерації на нашу територію. Це була його ініціатива: запропонувати себе в обмін на мешканців та захисників Маріуполя", - розповів Подоляк.

Однак російська сторона поки ігнорує пропозицію обміну.

"Реакція з російської сторони була очікувана: вони ігнорують цього суб'єкта, який, як я розумію, розвів їх на великі гроші і при цьому постійно брехав", – зазначив він.

СБУ затримала Медведчука 12 квітня. ФСБ РФ намагалась вивезти нардепа-втікача спочатку до Придністров’я, а згодом – до Москви. СБУ затримала на виїзді з Київської області.

Пізніше Віктор Медведчук звернувся до президента України Володимира Зеленського та свого кума, російського диктатора Володимира Путіна з пропозицією обміняти його на захисників і мешканців Маріуполя.

Нагадаємо, Марченко влаштувала пресконференцію в Москві: що розповіла дружина затриманого Медведчука.

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