Росія кидає на війну проти України солдатів-строковиків: вони шукають способів втекти

Росія кидає на війну проти України солдатів-строковиків: вони шукають способів втекти

Росія кидає на війну проти України солдатів-строковиків, які бідкаються рідним на інтенсивні бойові дії та намагаються втекти з армії держави-окупантки.

У СБУ зазначили, що українські захисники завдали таких втрат російським окупантам, що ті не можуть продовжувати війну без залучення солдатів-строковиків.

Про це йдеться у перехопленій СБУ розмові окупанта зі своєю матір'ю.

Окупант розповідає свої матері, що строковики перелякані та намагаються втекти від війни. Сам загарбник також хоче уникнути бойових дій та бідкається, що "прокуратура Росії гнила".

"Мабуть, російським батькам особливо "непонятно", як їхні діти воюють в Україні, якщо Кремль офіційно декілька разів підкреслював, що "их там нет", - йдеться у повідомленні від СБУ.

Нагадаємо, у середу, 20 квітня у Маріуполі працюватиме гуманітарний коридор для евакуації мирного населення.

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