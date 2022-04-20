У Черкасах викрили чергову російську пропагандистку

На Черкащині викрили чергову кремлівську пропагандистку, яка виявилася уродженкою Росії.

Жінка підтримувала окупацію частини територій України, а також заперечувала військову агресією Росії проти нашої держави.

Про це повідомляє пресслужба СБУ в Черкаській області.

Уродженка Росії, яка живе у Черкасах, поширювала у Мережі матеріали, в яких відкрито виправдовувала звірства окупантів. Усі свої пропагандистські публікації та репости із ворожою символікою жінка поширювала через соцмережі, які заборонені в Україні.

Слідчі СБУ повідомили зловмисниці про підозру за ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, генерал Росії Віталій Школенко, який віддавав накази про обстріли Бучі та Ірпеня, виявився українцем. Зрадник є уродженцем Уманського району на Черкащині.

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