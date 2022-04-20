Сапери продовжують розмінування Чернігівщини - ОВА

На Чернігівщині триває розмінування звільнених від російських загарбників територій.

За добу групи піротехнічних робіт та підводного розмінування ДСНС 16 разів залучалися до знешкодження вибухонебезпечних предметів та виявили і вилучили 531 такий предмет у Чернігівській області.

Про це повідомив голова ОВА В'ячеслав Чаус.

Всього з початку воєнних дій у регіоні було вилучено 15762 вибухонебезпечних предметів.

"Усі зусилля піротехнічних підрозділів ДСНС України максимально направлені на розмінування територій, що знаходились під окупацією військ російської федерації. Сапери попереджають людей бути обережними і одразу повідомляти про підозрілі знахідки за номером 101", - наголосив він.

Піротехніки Вінницької, Волинської, Полтавської, Кіровоградської, Хмельницької, Луганської областей продовжують допомагати чернігівським рятувальникам вилучати та знешкоджувати вибухонебезпечні предмети на території Чернігова та області. Всього до робіт залучено 44 особи та 17 одиниць спеціальної техніки.

Нагадаємо, сапери показали, як пес-піротехнік Патрон допомагає розчищати село від російських мін і снарядів.

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