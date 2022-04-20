Саперы продолжают разминирование Черниговщины — ОВА

В Черниговской области продолжается разминирование освобожденных от российских захватчиков территорий.

За сутки группы пиротехнических работ и подводного разминирования ГСЧС 16 раз привлекались к обезвреживанию взрывоопасных предметов и обнаружили и изъяли 531 предмет в Черниговской области.

Об этом сообщил глава ОВА Вячеслав Чаус.

Всего с начала военных действий в регионе было изъято 15762 взрывоопасных предметов.

"Все усилия пиротехнических подразделений ГСЧС Украины максимально направлены на разминирование территорий, находившихся под оккупацией войск российской федерации. Саперы предупреждают людей бить осторожными и сразу сообщать о подозрительных находках по номеру 101", — подчеркнул он.

Пиротехники Винницкой, Волынской, Полтавской, Кировоградской, Хмельницкой, Луганской областей продолжают оказывать помощь черниговским спасателям изымать и обезвреживать взрывоопасные предметы на территории Чернигова и области. Всего к работам привлечены 44 человека и 17 единиц специальной техники.

Напомним, саперы показали, как пес-пиротехник Патрон помогает расчищать село от российских мин и снарядов.

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