В Черкассах разоблачили очередную российскую пропагандистку

В Черкасской области разоблачили очередную кремлевскую пропагандистку, которая оказалась уроженкой России.
Женщина поддерживала оккупацию части территорий Украины, а также отрицала военную агрессию России против нашего государства.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Черкасской области.
Уроженка России, живущая в Черкассах, распространяла в Сети материалы, в которых открыто оправдывала зверства оккупантов. Все свои пропагандистские публикации и репосты с враждебной символикой женщина распространяла через соцсети, запрещенные в Украине.
Следователи СБУ сообщили злоумышленнице о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, генерал России Виталий Школенко, отдававший приказы об обстрелах Бучи и Ирпеня, оказался украинцем. Предатель является уроженцем Уманского района Черкасской области.
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