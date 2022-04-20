В Черкассах разоблачили очередную российскую пропагандистку

В Черкасской области разоблачили очередную кремлевскую пропагандистку, которая оказалась уроженкой России.

Женщина поддерживала оккупацию части территорий Украины, а также отрицала военную агрессию России против нашего государства.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Черкасской области.

Уроженка России, живущая в Черкассах, распространяла в Сети материалы, в которых открыто оправдывала зверства оккупантов. Все свои пропагандистские публикации и репосты с враждебной символикой женщина распространяла через соцсети, запрещенные в Украине.

Следователи СБУ сообщили злоумышленнице о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, генерал России Виталий Школенко, отдававший приказы об обстрелах Бучи и Ирпеня, оказался украинцем. Предатель является уроженцем Уманского района Черкасской области.

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