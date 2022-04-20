"Идея по обмену принадлежит Медведчуку, но Россия его игнорирует" — Подоляк

Украина готова обменять Медведчука на несколько наших военнопленных.
Задержанный СБУ нардеп и кум Путина Виктор Медведчук Медведчук предложил обменять себя на жителей и защитников окруженного Мариуполя.
Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью "НВ".
Подоляк подчеркнул, что Медведчук – это элемент войны, то есть человек, в частности спровоцировавший агрессию со стороны Российской Федерации по отношению к Украине.
Он также отметил, что Медведчук заинтересован в таком обмене и активно ищет выход из этой ситуации, потому что понял, что просто менять его никто не будет.
"У него будут большие проблемы, потому что ему придется давать показания, что он делал с 2014 года в Украине; почему его деятельность привела к столь масштабному вмешательству Российской Федерации на нашу территорию. Это была его инициатива: предложить себя в обмен на жителей и защитников Мариуполя", — рассказал Подоляк.
Однако российская сторона пока игнорирует предложение обмена.
"Реакция с российской стороны была ожидаема: они игнорируют этого субъекта, который, как я понимаю, развел их на большие деньги и при этом постоянно лгал", – отметил он.
СБУ задержала Медведчука 12 апреля. ФСБ РФ пыталась вывезти беглого нардепа сначала в Приднестровье, а впоследствии – в Москву. СБУ задержала на выезде из Киевской области
Позже Виктор Медведчук обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и своему куму, российскому диктатору Владимиру Путину, с предложением обменять его на защитников и жителей Мариуполя.
Напомним, Марченко устроила пресс-конференцию в Москве : что рассказала жена задержанного Медведчука.
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