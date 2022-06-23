У Львові готуються судити Медведчука в закритому режимі

У Львові готуються судити Медведчука в закритому режимі

Личаківський районний суд Львова у четвер, 23 червня, у закритому режимі проводить попереднє засідання у справі народного депутата України Віктора Медведчука.

Колишнього нардепа звинувачують у держзраді та замаху на розкрадання національних цінностей.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Офіс генерального прокурора.

"Личаківський райсуд Львова наразі проводить попереднє засідання у справі Медведчука", - повідомили у прокуратурі.

У відомстві додали, що засідання відбувається у закритому режимі. За процедурою, на попередньому слуханні суд має визначитись із призначенням справи до слухання по суті.

Нагадаємо, раніше Віктор Медведчук, якому висунуто підозру у державній зраді та сприянні тероризму, почав давати покази та заявив про причетність п'ятого президента України Петра Порошенка до закупівлі вугілля в ОРДЛО та виведення нафтопроводу "Самара – Західний напрямок" з держвласності.

Загалом колишньому нардепу загрожує позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна.

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