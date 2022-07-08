Оля Полякова поміркувала, чому українці масово розлучаються під час війни

Так, у новому випуску програми "Взрослые девочки" артистка та ведуча Маша Єфросиніна відповіли на запитання шанувальників. Одна жінка, яка працює адвокаткою, поцікавилася, чому зараз так багато розлучень, зазначивши, що під час війни до неї звертається з цим питанням дуже багато пар.

У відповідь Полякова поділилася, що війна відкриває очі на усі ті речі, які приховувалися, аби зберігати видимість щастя для оточуючих.

"Отримавши неймовірний стрес, розуміння, що є головним, деякі люди не розуміють, навіщо зберігати те, що трималося лише на вмовляннях себе та на соціальних вимогах. Тобто люди отримали такий стрес і відкат у свої базові потреби, що займатися причесуванням своїх власних шлюбів заради того, щоб в очах соціуму виглядати заміжньою, що все добре… Вони припинили хотіти відповідати вимогам. І тому більшість ухвалює рішення не тягнути те, в чому вже немає кохання, взаєморозуміння та необхідності", – зазначила виконавиця.

Зі свого боку, Маша погодилася з думкою колегою та зазначила, що зараз немає рецепту, як зберегти шлюб. Ведуча вважає, що парам спершу варто поміркувати, чи дійсно вони хочуть бути разом.

Нагадаємо, Єфросиніна розповіла, де зараз перебуває її чоловік. Також ведуча пригадала їхню романтичну зустріч після тривалої розлуки.

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