Favbet Foundation придбав для українських військових два автомобілі

Favbet Foundation придбав та відправив на передову два автомобілі для українських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду

Автомобілі були додатково укомплектовані глушниками, коліматорними та тепловізорним прицілами, кронштейнами для їх кріплення, буферами віддачі та активними навушниками.

Одну з машин - мікроавтобус - отримали військові, що захищають країну в районі міста Бахмут на Донеччині.

До іншого підрозділу збройних сил в Донецькій області відправили Nissan Pick Up, додаткове спорядження для якого допомогли зібрати родичі військових та мешканці Блиставицької громади

Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований у 2020 році компанією Favbet. Фонд запроваджує ініціативи у сфері освіти, здоров'я та спортивного розвитку. Наразі 95% проектів орієнтовані на допомогу країні та армії.

Зокрема, вже перераховано на потреби Збройних сил України напряму та через благодійні організації понад 4 млн грн, передано 5 тон пального, закуплено три машини швидкої допомоги для миколаївських медиків та два броньовані авто для фронту. Щомісяця з жовтня 2021 року Фонд перераховує 100 тис. грн для реабілітації воїнів.

У м. Загреб (Хорватія) відкрито Центр адаптації для переселенців з України з метою безкоштовного вивчення хорватської та англійської мов, надання психологічної підтримки та гуманітарної допомоги.

Нагадаємо, співробітники компанії Favbet розробили сайт для пошуку зниклих та евакуйованих finders.in.ua. Його база містить дані про понад 50 000 українців, яких розшукують рідні.