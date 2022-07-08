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На Херсонщині знову горить військовий склад окупантів

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На Херсонщині знову горить військовий склад окупантів

Фото: Associated Press

У тимчасово окупованій Херсонській області горить завод "Полімер", де, ймовірно, окупанти зберігали своє озброєння та боєприпаси.

За інформацією радника голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергія Хланя, пожежа сталася у населеному пункті Киселівка.

Про це радник очільника Херсонської ОВА повідомив у Мережі.

"За попередньою інформацією, горить завод "Полімер" у Киселівці, в якому, ймовірно, був розташований склад російських воєнних", - коротко написав радник голови ОВА. 

Чому загорівся склад - у Херсонській ОВА не повідомляють.

Нагадаємо, у п'ятницю, 8 липня, українські військові знищили ворожий склад боєприпасів у Новій Каховці. Після удару по складу окупантів певний час тривали вибухи. Це вже третій знищений склад окупантів у місті, попри те, що росіяни постійно проводять передислокації.

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