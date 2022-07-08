В окупованому Бердянську з’явився український інтернет

У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області з’явився зв’язок українських операторів.
У міськраді просять місцевих пошскоріше зв'язуватися з рідними.
Про це повідомляє Бердянська міська рада в Телеграмі.
"У Бердянську відновився інтернет-зв'язок. Поспішайте зв'язатися з рідними", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що українських мобільних операторів "глушать" у Василівському та Бердянському районах.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що окупанти заблокували жителям захоплених частин Херсонщини та Запорізької області доступ соціальних мереж, месенджерів і YouTube. Глава держави наголосив, що Росія намагається заблокували будь-яку можливість для людей знати правду про те, що відбувається.
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