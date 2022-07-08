В Чорному морі до узбережжя Одещини "прибило" ворожу міну

Вибухонебезпечний предмет “прибило” з моря до берегів Одещини.

Про це повідомили в пресслужбі ВМС України.

Як стало відомо, протикорабельну міну, яка дрейфувала, виявили в Чорному морі українські Сили оборони. Це вже не перший випадок, коли до узбережжя Одещини “прибиває” небезпечні предмети, які несуть загрозу для життя людей.

“Небезпечну знахідку було оперативно знешкоджено підрозділом Військово-морських сил Збройних сил України”, - наголосили в пресслужбі ВМС України.

Нагадаємо, що Румунія запропонувала допомогу постраждалим внаслідок ракетного обстрілу в Одеській області.

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