В Україні планують спростити правила вивезення дітей за кордон: що зміниться

Йдеться про те, що кожен із батьків зможе надавати згоду на тимчасовий виїзд за межі України дитини, яка не досягла 16 років, в супроводі другого з батьків через "Дію".

Відповідний законопроєкт №6146 внесений до Ради та проголосований за основу під час засідання у Верховній Раді.

За ухвалення законопроєкту проголосували 201 народний депутат.

"Відомості про таку згоду вносяться до Державного реєстру актів цивільного стану громадян одним із батьків через Єдиний державний веб-портал електронних послуг або нотаріусом безпосередньо до Державного реєстру актів цивільного стану громадян на підставі нотаріально посвідченої письмової згоди одного з батьків в день такого посвідчення. Така згода одного з батьків, який тримається в установі виконання покарань чи слідчому ізоляторі, посвідчена начальником такої установи чи слідчого ізолятора, прирівнюється до нотаріально посвідченої", - йдеться у проєкті.

Строк дії такої згоди не може становити більше трьох років.

Зазначається, протягом десяти календарних днів після відповідного звернення другий з батьків зобов’язаний надати згоду на тимчасовий виїзд або письмову відмову із зазначенням причин її ненадання.

"У разі неотримання відповідної згоди один із батьків, який не має заборгованості зі сплати аліментів, має право звернутися до суду із заявою про надання дозволу на тимчасовий виїзд за межі України дитини, яка не досягла шістнадцяти років, без згоди другого із батьків. Суд ухвалює рішення про надання дозволу на тимчасовий виїзд за межі України дитини, яка не досягла шістнадцяти років, без згоди другого з батьків, якщо судом встановлено, що такий виїзд не суперечить інтересам дитини", - сказано в документі.

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