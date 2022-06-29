Федоров повідомив, чи приходитимуть повістки українцям через "Дію"

Деякі навіть поспішили видалити додаток зі смартфонів.

Через застосунок "Дія" повісток не надходитиме.

Про це заявив глава Мінцифри Михайло Федоров.

Він спростував чутки про підготовку такого проєкту. Хто був першоджерелом пліток про призов через "Дію", невідомо. Тема ширилися у пабліках про мобілізацію.

"По-перше, не читайте російські ЗМІ, тому що вони працюють фейками й дестабілізують нашу країну. По-друге, такого точно не буде ніколи", - сказав Федоров.

Напередодні поліція пройшлася нічними клубами столиці і вручила зо 2 сотні повісток. Цими вихідними правоохоронці завітали до 420 закладів Києва, у свій рейд вони вирушили разом із представниками військкомату. Перевіряли чи дотримуються громадяни обмежень воєнного стану та комендантської години. Силовики кажуть, що 2 заклади незаконно працювали у нічний час, там перебувало 413 людей, 219 з яких виявилися чоловіками призовного віку - їм і вручили повістки. Також виявили осіб, котрі мали при собі наркотики. На них було відкрито кримінальні провадження.