В Україні можуть запровадити четверту дозу вакцини проти коронавірусу

Міністерству охорони здоров’я України рекомендовано проводити четверту бустерну дозу вакцини проти коронавірусу окремим категоріям населення. Таку рекомендацію дала Національна технічна група експертів з питань імунізації.

Наразі в МОЗ опрацьовують ці рекомендації і згодом оприлюднять відповідне рішення.

Про це заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив у коментарі "Суспільному".

"Вони (експерти – ред.) розглядали у тому числі питання введення бустерної дози для тих людей, які отримали вже базовий курс плюс бустер. Це по суті четверта доза вакцинації. Поки що Національна технічна група експертів рекомендує проводити таку четверту вакцинацію представникам критичної інфраструктури, медичним працівникам і тим, хто має медичні показання до вакцинації", – розповів головний санлікар.

Він додав, що йдеться про людей з важкими супутніми захворюваннями – бронхіальна астма, серцево-судинна недостатність або інші.

"У такому випадку буде рекомендуватися робити четверту дозу, тобто бустерну, і такі рекомендації вже були офіційно надіслані до МОЗу. Вони будуть найближчим часом розглядатися на штабі з вакцинокерованих інфекцій і відповідне рішення вже буде оприлюднено", – запевнив Кузін.

Він також поінформував, що після четвертої вакцинації буде згенерований новий COVID-сертифікат. Максимальний термін його дії становитиме 9 місяців.

Нагадаємо, напередодні очільник МОЗ Віктор Ляшко заявив, що Україна має готуватися до чергової хвилі COVID-19, про яку свідчить зростання захворюваності.

Психологія війни: Олег Чабан - про те, як розібратися в головах та стосунках українців

Читайте також: