У Чернівцях зафіксували масовий спалах вітряної віспи

Поширення інфекції зафіксували в одному з кризових центрів міста. Характерні симптоми виявили у 20 вихованців Миколаївського обласного будинку дитини, яких евакуювали до Чернівців ще в березні.

Діти контактували з внутрішньо переміщеними особами з інших міст, які також тимчасово проживають у цьому закладі. Тож не виключено, що заразитися могли від когось із них.

Про це повідомив Центр громадського здоров'я України.

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Дітям, яких вразила інфекція, — від 2 до 4 років. Одного малюка госпіталізували до обласної лікарні. Решта проходить лікування в будинку дитини, під наглядом фахівців. Хворі діти та ті, які з ними контактували, ізольовані. Наразі заклад, де стався спалах, не прийматиме переселенців.

Вітряна віспа — це високоінфекційне гостре вірусне захворювання, яке вражає переважно дітей, але немовлята до двох місяців не хворіють, бо їх захищає пасивний материнський імунітет. Проявляється вітрянка помірною загальною інтоксикацією та висипкою на шкірі й слизових у вигляді червоних плям, а далі — папул, які згодом перетворюються на пухирці.

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