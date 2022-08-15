Путин готовит неприятный "сюрприз" в День Независимости: Жданов сообщил, какая опасность грозит украинцам 24 августа

Жданов пояснил, что наблюдаемое сейчас уменьшение интенсивности ракетных ударов оккупантов по Украине может свидетельствовать о подготовке России ко Дню Независимости Украины.

Такое мнение военный эксперт Олег Жданов сказал 24 каналу.

Военный эксперт напомнил, что накануне, 23 августа, отмечается еще День Государственного Флага Украины. Поэтому он предположил, что ракетные удары россияне могут растянуться во времени, начиная с 23 по 25 августа, а может быть и один – 24 августа.

"Оккупанты понимают, что 24 августа – это будет День Независимости Украины. 23 августа мы еще празднуем День Государственного Флага Украины. Я думаю, они просто накапливают то количество ракет для того, чтобы нанести, максимально по возможности, массированный ракетный удар по нашей территории". Возможно, будет несколько (ракетных ударов — ред.), которые они растянут во времени. Они так просто это не оставят. И это затишье, я думаю, перед бурей ", — отметил он.

Напомним, ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов сообщил о подготовке Россией провокаций ко Дню Независимости и против Зеленского.