На военной авиабазе под Симферополем раздались взрывы — СМИ

Во вторник, 16 августа, на военной авиабазе в поселке Гвардейское Симферопольского района Крыма раздались взрывы, видны клубы черного дыма.

Об этом сообщает "Коммерсант".

По информации издания, российские оккупанты "проверяют версию по атаке малым беспилотным летательным аппаратом на склад боеприпасов".

Отметим, что утром во вторник, 16 августа, в оккупированном Крыму уже раздавались взрывы: вблизи поселка Азовское Джанкойского района горит российская военная часть и склад боеприпасов, а в самом Джанкое произошел пожар на трансформаторной станции.

Затем в Минобороны РФ сегодняшние взрывы в Крыму назвали диверсией.

Напомним, тысячи граждан России двинулись в сторону моста через Керченский пролив. Паника у оккупантов началась после утренней атаки по воинской части.

9 августа на захваченном россиянами военном аэродроме "Саки" в Новофедоровке (Крым) прозвучала серия мощных взрывов. Тогда российско-оккупацина "власть" сообщила о пострадавших и по меньшей мере одной жертве.

Как бороться с крымскими тараканами: подборка забавных новинок недели

Читайте также: